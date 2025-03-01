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        Bolu'da tohumlar toprakla buluştu

        Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tabi gençleştirme sahalarında tohum takviyesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:46 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:46
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        Bolu'da tohumlar toprakla buluştu
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        Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tabi gençleştirme sahalarında tohum takviyesi yapıldı.

        Müdürlük bünyesinde Çaltepe Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan 2 ve 4 nolu tabi gençleştirme sahalarında, toplam 40 hektar alanda tohum takviyesi gerçekleştirildi.

        Ekipler tarafından ilkbaharda çimlenme oranının daha yüksek olması için söz konusu alanda yaklaşık 200 kilogram tohum serpme işlemi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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