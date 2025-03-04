Yeniçağa'da mahalle sakinleri iftar sofralarında buluşuyor

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde mahalle sakinleri, iftar sofralarında bir araya geliyor.

Yeniçağa Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor.

İlçedeki Asilbey, Camiatik ve Gökyüzü mahallelerinde verilen iftarlarda mahalle sakinleri birlikte oruçlarını açıyor.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, ilçede faaliyet gösteren nakliye firmalarının desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 mahallede iftar programları düzenlediklerini belirterek, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız, sofralarımızı ve gönüllerimizi açtığımız mübarek zaman dilimi. Geleneksel mahalle iftarlarımızda vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Tüm Yeniçağalıları iftar sofralarımıza davet ediyor, bu manevi atmosferi hep birlikte yaşamaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.