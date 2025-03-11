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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:33
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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Otoyoldan gece saatlerinde İstanbul istikametine seyreden Mahsun K. idaresindeki 14 GL 593 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında önünde seyreden S.Ç. yönetimindeki 61 K 8922 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada aynı aileden Mahsun K. ile Ceylan (31), Yaren (3) ve Yiğit K. (1) yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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