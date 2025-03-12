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        Bolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Bolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:41
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        Bolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
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        Bolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kültür İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra 10 kişilik öğrenci gurubu, İstiklal Marşı'nı kıta kıta okudu.

        Etkinlikte, "Bayrak" şiiri okunarak, öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın yazılması ve Mecliste okunmasıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

        "İstiklal Marşı'na" şiirinin okunmasıyla sona eren programa, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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