Bolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
Bolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Bolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Kültür İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra 10 kişilik öğrenci gurubu, İstiklal Marşı'nı kıta kıta okudu.
Etkinlikte, "Bayrak" şiiri okunarak, öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın yazılması ve Mecliste okunmasıyla ilgili bilgiler aktarıldı.
"İstiklal Marşı'na" şiirinin okunmasıyla sona eren programa, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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