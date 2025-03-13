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        Bolu'da çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

        Bolu'da çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 01:37 Güncelleme: 13.03.2025 - 01:42
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        Bolu'da çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'da çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Yakabayat köyü Bulutlar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Metyar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

        Kısa sürede büyüyerek ahırın bitişiğindeki samanlığa sıçrayan yangını gören Metyar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Köy sakinleri de itfaiye ekiplerinin çalışmasına yardımcı oldu.

        Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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