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        Bolu'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

        Memur-Sen Bolu Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:43 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:43
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        Bolu'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı
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        Memur-Sen Bolu Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Memur-Sen Bolu Başkanı Sami Yılmaz, İzzet Baysal Caddesi'ndeki Kadı Cami önünde başlatılan kampanyaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Yılmaz, son zamanlarda aile yapısının sapkın küresel lobilerin uyguladıkları çok katmanlı ve sistemli bir saldırının altında var olma mücadelesi verdiğini belirtti.

        Ailenin, toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ailenin zayıfladığı ortamda, ne kültürümüzü koruyabiliriz ne de millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam gelecekten bahsedebiliriz. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir." şeklinde konuştu.

        Yılmaz'ın açıklamasının ardından, Memur-Sen üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri imza kampanyasını başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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