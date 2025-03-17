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        Bolu'da lise öğrencileri atık yağlardan sabun üretiyor

        Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında atık yağlardan sabun üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:30
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        Bolu'da lise öğrencileri atık yağlardan sabun üretiyor
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        Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında atık yağlardan sabun üretiyor.

        Kimya öğretmeni Sibel Çobanoğlu'nun öncülüğünde başlatılan projede yer alan öğrenciler, evlerinden ve çevrelerinden atık yağ getirmeleri için teşvik edildi. Broşürler hazırlanarak farkındalık çalışmaları yapıldı, diğer okullardan da destek alındı.

        Okulun mobilya atölyesindeki öğretmen ve öğrencilerin de sabun kalıpları üreterek katkı sunduğu projede üretilen zeytinyağlı, bıttım, pirinçli, tarçınlı, portakallı, zerdeçallı ve güllü sabunlar satışa sunuluyor.

        Çobanoğlu, AA muhabirine, projenin yalnızca sabun üretmekle kalmadığını, aynı zamanda öğrencilere uygulamalı eğitim ve çevre bilinci kazandırdığını vurguladı.

        Öğrencilerin, hem kimyasal hesaplamalar yaparak derslerine katkı sağladıklarını hem de üretkenliklerini artırdıklarını belirten Çobanoğlu, çocukların geri dönüşüm bilinci kazanmalarının önemine değindi.

        Çobanoğlu, atık yağların lavabolara dökülmesinin büyük çevre sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Atık yağlar suyu kirletiyor ve doğaya zarar veriyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın yağlarını okula getirmelerini öneriyoruz. Ayrıca biriktirdikleri yağları haber vermeleri halinde biz de teslim alabiliriz." diye konuştu.

        Teknik Müdür Yardımcısı Emine Karaoğlan da Bolu halkını çevre dostu projeye destek olmaya davet ederek, "Atık yağlarını dökmek yerine biriktirsinler ve okulumuzu ziyaret ederek bize teslim etsinler. Hatta yağlarını getirip sabun alabilirler. Bu küçük ama anlamlı adım, hem çevremizi koruyacak hem de geri dönüşüm farkındalığını artıracaktır." şeklinde konuştu.

        Projeye ilginin her geçen gün arttığını belirten Karaoğlan, "Öğrenciler ve öğretmenler, sabunları kullanarak geri dönüşümün faydalarını deneyimliyor. Bu proje, yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp okulumuzun tanıtımına da büyük katkı sağlıyor." dedi.

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