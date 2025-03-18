Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

Güzergahta görevli Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı geçidini kullanacak sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulunuyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

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