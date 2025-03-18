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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:47
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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kara yolunda gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

        Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

        Bölgedeki sağanak ve sis nedeniyle sürücüler trafikte yavaş seyretti.

        Güzergahta görevli Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı geçidini kullanacak sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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