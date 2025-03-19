SOLOTÜRK'ün Bolu ve Düzce'deki selamlama uçuşu iptal edildi

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan SOLOTÜRK selamlama uçuşunun, hava şartlarının uçuşa uygun olmaması sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Bolu ve Düzce'de yapacağı selamlama uçuşu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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