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        SOLOTÜRK'ün Bolu ve Düzce'deki selamlama uçuşu iptal edildi

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Bolu ve Düzce'de yapacağı selamlama uçuşu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:38
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        SOLOTÜRK'ün Bolu ve Düzce'deki selamlama uçuşu iptal edildi
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        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Bolu ve Düzce'de yapacağı selamlama uçuşu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan SOLOTÜRK selamlama uçuşunun, hava şartlarının uçuşa uygun olmaması sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

        Düzce Valiliği de gösterinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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