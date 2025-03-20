Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde süperiletken ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Belenli, Türkiye'de süperiletken sistemlerle ilgili yapılan çalışmaların geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını bildirdi.

Belenli, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite olarak süperiletken sistemlerin gelecek açısından öneminin farkında olduklarını belirterek, "Süperiletken sistemler ve cihazlar, geleceğin şekillenmesinde önemli potansiyele sahip. Üniversite olarak ve bu potansiyelin farkında olarak, süperiletken ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Üniversitemiz, ülkemizin bu stratejik alandaki teknolojik yarışta yer alması için gayret göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Süperiletkenlerin, benzersiz özellikleri nedeniyle çok çeşitli endüstriyel ürün ve sistemlerde kullanıldığını aktaran Belenli, süperiletkenlerin, enerji ve güç, ulaşım, bilimsel araştırmalar ile endüstriyel uygulamalarda önemli rol oynadığını ifade etti.

Belenli, ülke genelinde, süperiletken teller konusunda ortak çalışmalar yürüttükleri üniversitelerde görev alan bilim insanlarının da deneylerini Bolu'daki laboratuvarlarda gerçekleştirdiğine bildirdi.

Süperiletken sistemlerin kullanım alanlarından bahseden Belenli, "Süperiletkenler, savunma sanayisinde stratejik üstünlük sağlayacak kaldıraç. Türkiye'nin bu alanda atılım yapabilmesi için süperiletkenler ve soğutma sistemleri öncelikli yatırım alanları yapılmalıdır. Savunma sanayi akademi işbirliğiyle prototip geliştirme merkezleri ve ayrıca NATO ve diğer uluslararası ortaklarla teknoloji paylaşım anlaşmaları kritik önem taşıyor. Süperiletken devrimi bilim kurgu değil, bilimsel hedef. Doğru adımlarla Türk savunma sanayisi, bu teknolojiyi 2023-2053 vizyonunun merkezine yerleştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.