Bolu'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Orta Mahalle'de dün karşılaşan ve aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen Ş.E. ile U.B. tartışmaya başladı.

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