Bolu'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı ve yanındaki şüpheli tutuklandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı ve yanındaki şüpheli tutuklandı.
Orta Mahalle'de dün karşılaşan ve aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen Ş.E. ile U.B. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine U.B, tabancayla Ş.E'ye ateş etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Ş.E. sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılırken U.B. ile yanındaki D.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hekimliğe çıkarılan zanlılar U.B. ve D.B. tutuklandı.
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