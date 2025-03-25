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        Bolu'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı ve yanındaki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:03 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:03
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        Bolu'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı ve yanındaki şüpheli tutuklandı.

        Orta Mahalle'de dün karşılaşan ve aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen Ş.E. ile U.B. tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine U.B, tabancayla Ş.E'ye ateş etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Ş.E. sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılırken U.B. ile yanındaki D.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hekimliğe çıkarılan zanlılar U.B. ve D.B. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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