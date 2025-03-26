Boluspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Ligin 31. haftasında 28 Mart Cuma günü Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma, alan ile teknik ve taktik çalışma yaptı.

Koşukavak, AA muhabirine, Bandırmaspor maçının hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Maç programı ve stadyum nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirten Koşukavak, "Bunlar mazeret değil. Bunlar nasıl çözülür bilmiyorum ama biz, bizde olanı vermeye çalışacağız, bütün oyuncularım ve ben." dedi.

Koşukavak, sorumluluklarını bildiklerini vurgulayarak, "Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Mazeret üretmeden, maharet üretmenin yolunu bulacağız. Ama bu koşullar zor. En büyük sermayelere karşı mücadele etmek ekonomik anlamda, hem stadyum problemi hem de maç planlaması... Bu yoğunluk nedeniyle biz Ramazan Bayramı'nda da çalışacağız." diye konuştu.