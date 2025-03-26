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        Boluspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:52
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        Boluspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Ligin 31. haftasında 28 Mart Cuma günü Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma, alan ile teknik ve taktik çalışma yaptı.

        Koşukavak, AA muhabirine, Bandırmaspor maçının hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

        Maç programı ve stadyum nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirten Koşukavak, "Bunlar mazeret değil. Bunlar nasıl çözülür bilmiyorum ama biz, bizde olanı vermeye çalışacağız, bütün oyuncularım ve ben." dedi.

        Koşukavak, sorumluluklarını bildiklerini vurgulayarak, "Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Mazeret üretmeden, maharet üretmenin yolunu bulacağız. Ama bu koşullar zor. En büyük sermayelere karşı mücadele etmek ekonomik anlamda, hem stadyum problemi hem de maç planlaması... Bu yoğunluk nedeniyle biz Ramazan Bayramı'nda da çalışacağız." diye konuştu.

        Ligin zor olduğunu dile getiren Koşukavak, "Bu kadar puanların yakın olduğu, küme düşme potası ve play-off potasının arasında 3-4 puan farkının olması burada işin ciddiyetini anlatıyor. Allah'a şükrediyorum, 3 maç kazanmışız da yukarıdayız. Bu futbol, 38 puan ile aşağıda da olabilirdik." ifadelerini kullandı.

        Yalçın Koşukavak, profesyonel olduklarını belirterek, "Boluspor şehrin ismini taşıyor. Şehrin sahip çıkması gerekmiyor mu? Üzülüyorum sadece." dedi.

        Fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle Bolu Atatürk Stadı'nın kapatılması nedeniyle Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçı, 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

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