Bolu'da gösterilerde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Bolu'da düzenlenen gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Bolu'da düzenlenen gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kentte gerçekleştirilen gösterilerde pankart açarak ve sözlü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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