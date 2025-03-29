Bolu'da mezarlık önünde amcası tarafından silahla vurulan kişi öldü

Sağlık personeli, yaptığı incelemede Zeki G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Yusuf G. jandarma ekiplerine teslim oldu.

Bu sırada Yusuf G. yanında bulunan silahla yeğenine ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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