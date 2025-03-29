Bolu'da mezarlık önünde amcası tarafından silahla vurulan kişi öldü
Bolu'da mezarlık önünde amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Bolu'da mezarlık önünde amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Çatakören köyünde mezarlığa giden Zeki G. (43) dua ettikten sonra aracının yanına giderken mal paylaşımı nedeniyle husumetli oldukları belirtilen amcası Yusuf G. ile karşılaştı.
Bu sırada Yusuf G. yanında bulunan silahla yeğenine ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede Zeki G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Yusuf G. jandarma ekiplerine teslim oldu.
Zeki G'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
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