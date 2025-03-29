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        Bolu'da cinayet silahının bulunması için çayda arama başlatıldı

        Bolu'da cinayette kullanılan silahın bulunması için Kocasu Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:34 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:34
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        Bolu'da cinayet silahının bulunması için çayda arama başlatıldı
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        Bolu'da cinayette kullanılan silahın bulunması için Kocasu Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.

        Dün Çatakören köyünde Zeki G'nin amcası Yusuf G. tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

        Jandarma Arama Kurtarma timleri, zanlının ifadesinde, cinayet silahını mezarlığın yakınından geçen Kocasu Çayı köprüsünün üzerinden suya attığını belirtmesi üzerine bölgede arama çalışması başlattı.

        Suya girerek tarama çalışması gerçekleştiren ekipler, çayın debisinin yüksek olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

        Dün, Çatakören köyünde mezarlığa giden Zeki G. (43), dua ettikten sonra aracına giderken, mal paylaşımı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen amcası Yusuf G. tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüştü. Yusuf G, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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