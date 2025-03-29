Bolu'da cinayet silahının bulunması için çayda arama başlatıldı
Bolu'da cinayette kullanılan silahın bulunması için Kocasu Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.
Bolu'da cinayette kullanılan silahın bulunması için Kocasu Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.
Dün Çatakören köyünde Zeki G'nin amcası Yusuf G. tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Jandarma Arama Kurtarma timleri, zanlının ifadesinde, cinayet silahını mezarlığın yakınından geçen Kocasu Çayı köprüsünün üzerinden suya attığını belirtmesi üzerine bölgede arama çalışması başlattı.
Suya girerek tarama çalışması gerçekleştiren ekipler, çayın debisinin yüksek olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
Dün, Çatakören köyünde mezarlığa giden Zeki G. (43), dua ettikten sonra aracına giderken, mal paylaşımı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen amcası Yusuf G. tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüştü. Yusuf G, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olmuştu.
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