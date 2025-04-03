Bolu'da özel hastanedeki güç kaynağı patlaması hasara yol açtı
Bolu'da özel hastanede meydana gelen güç kaynağı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'da özel hastanede meydana gelen güç kaynağı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Tabaklar Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin bodrum katında güç kaynağının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sesini duyan görevliler, hastaneyi tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.
Yaralananın bulunmadığı olayda hasar oluştu.
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