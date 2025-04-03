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        Bolu'da özel hastanedeki güç kaynağı patlaması hasara yol açtı

        Bolu'da özel hastanede meydana gelen güç kaynağı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:13
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        Bolu'da özel hastanedeki güç kaynağı patlaması hasara yol açtı
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        Bolu'da özel hastanede meydana gelen güç kaynağı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        Tabaklar Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin bodrum katında güç kaynağının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sesini duyan görevliler, hastaneyi tahliye etti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.

        Yaralananın bulunmadığı olayda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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