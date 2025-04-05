İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bolu'da sahipsiz hayvanların yaşam alanını inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Bolu'da geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi inşaatını ve hayvan barınağını inceledi.

Karaloğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Karaloğlu, Vali Aydın'ın ve ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar ve alınacak tedbirler kapsamında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Karaloğlu ile Vali Aydın, valilik koordinesinde İl Özel İdaresince yapımı gerçekleştirilen geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatında ve Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.