Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, otoyolun İstanbul yönü Gerede bağlantı kesiminde, Yeniçağa ile Köroğlu rampasında ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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