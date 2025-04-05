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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:52 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:52
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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, otoyolun İstanbul yönü Gerede bağlantı kesiminde, Yeniçağa ile Köroğlu rampasında ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.

        D-100 kara yolunun İstanbul yönünde özellikle kent merkezi kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

        Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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