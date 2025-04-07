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        Bolu'da "Gençlik Üniversitesi" projesi hayata geçiriliyor

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Gençlik Üniversitesi" projesi için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:56
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        Bolu'da "Gençlik Üniversitesi" projesi hayata geçiriliyor
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        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Gençlik Üniversitesi" projesi için tören düzenlendi.

        BAİBÜ Bordo Salon'da düzenlenen açılış programı oryantasyon sunumlarıyla başladı. Proje kapsamında nisan ayı boyunca 17 farklı liseden 1530 12. sınıf öğrencisi, üniversite ortamını birebir deneyimleyecek, gelecekteki meslek seçimlerine dair bilinçli kararlar alabilecek.

        BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, açılış konuşmasında, üniversitenin toplumsal katkı projelerine önem verdiğini belirterek, "Gençlik Üniversitesi"nin bu vizyonun bir parçası olduğunu ifade etti.

        "İnsanın kanatları gayrete benzer, kader gayrete aşıktır." sözlerini kullanan Alişarlı, "Sizler hedefleriniz için ne kadar emek verir, sabrederseniz, o hedeflere ulaşmanız da o kadar mümkün olur. Biz burada yalnızca size katkı sunmak ve motivasyonunuzu artırmak için varız. Birçoğunuzun hayalleri bu kampüste şekillenecek." ifadelerini kullandı.

        Alişarlı, belirlenen hedeflerin gençlerin istekleriyle örtüşüp örtüşmediğinin bu projeyle daha net görülebileceğini anlatarak, öğrencileri kendilerini gözlemlemeye ve keşfetmeye davet etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, projenin gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarına önemli katkılar sunacağına işaret ederek, "Öğrencilerimiz, üniversite öğrencileriyle aynı derslere katılarak akademik hayatı yakından gözlemleyecek, kampüs yaşamını bizzat deneyimleyecekler. Bu tür deneyimler öğrencilerimizin motivasyonunu artırırken, onları sadece sınavlara değil hayata da hazırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Programın oryantasyon bölümünde öğrencilerle buluşan akademisyenler Prof. Dr. Hamit Coşkun, "Derin Çalışma ve Sınav Kaygısını Azaltma", Doç. Dr. Kadir Geliş, "Her Proje ve Her İcat Bir Fikirle Başlar", Doç. Dr. Güven Akçay "Geleceğine Yön Ver" başlıklı sunumlar yaptı.

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