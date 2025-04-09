Bolu'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nın birincileri ödüllendirildi
Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda Bolu il birincisi olan öğrencilere ödülleri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda Bolu il birincisi olan öğrencilere ödülleri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay koordinesindeki yarışma, çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli yetişmelerine destek vermeyi, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlamayı, teknolojinin doğru kullanımıyla daha güvenli ve sağlıklı hayat sürmelerine katkıda bulunmayı, yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmayı ve yeteneklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.
"Bağımlılıkla Mücadele" konulu ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmanın Bolu'daki kazananları belli oldu.
İlkokullar arasında Karaköy TOKİ İlkokulu öğrencisi Yağmur Maysa Demir "görsel eser" kategorisinde, Canip Baysal İlkokulu öğrencisi Elif Erva Aydın "edebi eser" kategorisinde birinci seçildi.
Ortaokullar arasında Seben Ortaokulu öğrencisi Nezaket Er "görsel eser", Karaköy TOKİ Ortaokulu öğrencisi Berra Kavak "edebi eser" kategorisinde birinci oldu.
Liseler arasında İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Melda Yaraş "görsel eser" ve Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Özge İrem Duran "edebi eser" kategorisinde ilk sırayı aldı.
Yarışmada birinci olan öğrencilere 5 bin lira ödül ile katılım belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, Yeşilay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Erhan Demirtaş, Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Özdemir ve Şube Sorumlusu Ebru Buket Eke tarafından verildi.
Ülke genelinde il birincisi olan öğrencilerin eserleri, 21-22 Nisan'da Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek. Kategorilerinde ilk üçe giren öğrencilerden birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin ve üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek.
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