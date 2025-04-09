Bolu'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nın birincileri ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda Bolu il birincisi olan öğrencilere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay koordinesindeki yarışma, çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli yetişmelerine destek vermeyi, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlamayı, teknolojinin doğru kullanımıyla daha güvenli ve sağlıklı hayat sürmelerine katkıda bulunmayı, yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmayı ve yeteneklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Bağımlılıkla Mücadele" konulu ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmanın Bolu'daki kazananları belli oldu.

İlkokullar arasında Karaköy TOKİ İlkokulu öğrencisi Yağmur Maysa Demir "görsel eser" kategorisinde, Canip Baysal İlkokulu öğrencisi Elif Erva Aydın "edebi eser" kategorisinde birinci seçildi.