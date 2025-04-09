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        Bolu'da muhtemel zirai don olaylarına karşı uyarı yapıldı

        Bolu Valiliği, çiftçileri buzlanma ve zirai don konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:21 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:21
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        Bolu'da muhtemel zirai don olaylarına karşı uyarı yapıldı
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        Bolu Valiliği, çiftçileri buzlanma ve zirai don konusunda uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan analiz ve tahminlere ilişkin bilgi verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinde ilin iç kesimlerinde zirai don hadisesinin beklendiği belirtildi.

        Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlardan, zirai don ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenen açıklamada, çiftçilerin meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

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