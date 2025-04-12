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        Boluspor'dan "stadyum" açıklaması

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Geosis Boluspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük karşılaşmasının Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:56
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        Boluspor'dan "stadyum" açıklaması
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Geosis Boluspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük karşılaşmasının Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gönderilen yazıda, 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük müsabakasının Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilmesine karar verildiğinin bildirildiği belirtildi.

        Açıklamada, Boluspor'un iç saha müsabakalarını başka stadyumlarda oynanmasına karar verildikten sonra 2024-2025 sezonunda ev sahibi sıfatıyla oynadığı iç saha karşılaşmalarını, kendi çabalarıyla farklı stadyumlarda başarıyla organize ettiği kaydedildi.

        Bu kapsamda 2 Mart'ta Erzurumspor FK ile Aktepe Stadyumu'nda, 10 Mart'ta Uğur Okulları İstanbulspor ile Ümraniyespor Stadyumu'nda, 28 Mart'ta Teksüt Bandırmaspor ile 9 Nisan'da Sakaryaspor ile Çorum Stadyumu'nda maç oynandığı aktarılan açıklamada, "Bu 4 müsabakada hiçbir şekilde stadyum konusunda aksiyon almayan Türkiye Futbol Federasyonunun Karagümrük ile oynayacağımız müsabaka için kulübümüze dahi danışmadan niçin böyle bir karar aldığına anlam veremediğimizi bildirir, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun cevabını beklediğimizi bilgilerinize sunarız." ifadesine yer verildi.

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