Bolu'nun karla kaplanan yüksek kesimleri havadan görüntülendi

Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde oluşan kış manzarası dron ile görüntülendi.

Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden yağış sonucu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Köroğlu Dağları'nda kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

Yağış sonrası Sarıalan, Kındıra ve Çaygökpınar yaylaları başta olmak üzere yüksek rakımlı alanlar karla kaplandı.

Yayla ve ormanlara hakim olan yeşil ve beyaz tonların oluşturduğu manzara havadan dron ile kayda alındı.