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        Bolu'nun karla kaplanan yüksek kesimleri havadan görüntülendi

        Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde oluşan kış manzarası dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:13
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        Bolu'nun karla kaplanan yüksek kesimleri havadan görüntülendi
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        Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde oluşan kış manzarası dron ile görüntülendi.

        Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden yağış sonucu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Köroğlu Dağları'nda kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

        Yağış sonrası Sarıalan, Kındıra ve Çaygökpınar yaylaları başta olmak üzere yüksek rakımlı alanlar karla kaplandı.

        Yayla ve ormanlara hakim olan yeşil ve beyaz tonların oluşturduğu manzara havadan dron ile kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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