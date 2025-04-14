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        Bolu semalarında Şehitler Haftası dolayısıyla "saygı uçuşu" gerçekleştirildi

        Bolu'da 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla gösteri uçuşu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:21 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:21
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        Bolu semalarında Şehitler Haftası dolayısıyla "saygı uçuşu" gerçekleştirildi
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        Bolu'da 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla gösteri uçuşu yapıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 jet, Şehitler Haftası dolayısıyla kent merkezi ve Mengen ilçesi semalarında "saygı uçuşu" gerçekleştirdi.

        Programdan haberdar olarak kent meydanında toplanan yetişkinler ve öğrenciler, pilotları Türk bayrakları sallayarak selamladı.

        Kent merkezindeki uçuşu 6 sortiyle tamamlayan jetler, daha sonra Mengen ilçesi semalarında süzüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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