Bolu semalarında Şehitler Haftası dolayısıyla "saygı uçuşu" gerçekleştirildi

Programdan haberdar olarak kent meydanında toplanan yetişkinler ve öğrenciler, pilotları Türk bayrakları sallayarak selamladı.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 jet, Şehitler Haftası dolayısıyla kent merkezi ve Mengen ilçesi semalarında "saygı uçuşu" gerçekleştirdi.

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