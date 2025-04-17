Bolu'da kaybolan 60 yaşındaki kadın bulundu
Bolu'nun Seben ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki kadın evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Bolu'nun Seben ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki kadın evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Gerenözü köyü yaylasında dün, evinden çıktıktan sonra kaybolan Nilgün Ö. için arama çalışması yürütüldü.
Kayıp kadın, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Bolu Arama Kurtarma Ekipleri (BAKE) ve vatandaşların çalışması sonucunda kaybolduğu bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
Sağlık personelince ilk kontrolü yapılan Nilgün Ö. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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