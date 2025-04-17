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        Bolu'da "Kültür Şenliği" düzenlendi

        Bolu'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kültürüne Değer Katan Çocuklar" projesi kapsamında Kültür Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:27
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        Bolu'da "Kültür Şenliği" düzenlendi
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        Bolu'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kültürüne Değer Katan Çocuklar" projesi kapsamında Kültür Şenliği düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, maniler ve türküler seslendirildi, halk oyunları, Hacivat-Karagöz orta oyunu, ritim performansları sergilendi. Etkinliğin sonunda ise öğrencilerin hazırladığı "Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi" açıldı.

        Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, kültürün, bir milletin kimliği olduğunu kaydetti.

        Öğrencilerin sadece geleneksel oyunları ya da sanatları değil, saygı, yardımlaşma, vatan sevgisi gibi temel değerleri de yaşattığını belirten Öncü, "Öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve emek veren tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kültürüne sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinden büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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