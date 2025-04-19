Bolu'da yangınlarda zarar gören alanlar 5 milyon 350 ağaçla yeşillendirilecek

Bolu'nun Göynük ve Gerede ilçelerinde geçen yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören 4 bin 159 hektarlık alana 5 milyon 350 bin fidan dikilecek.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ve Gerede ilçelerinde 2024 yılının ağustos ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların ağaçlandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Göynük'ün Bekirfakılar köyünde 15 Ağustos 2024'te başlayan ve yoğun rüzgar nedeniyle 72 saatte söndürülen yangında zarar gören 3 bin 315 hektarlık alanda hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Yanan ağaçların sahadan çıkarılması işlemleri sürerken 11 Kasım 2024'te 8 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Nisan ayının ilk haftasında yaklaşık 100 hektar alana karaçam tohumu ekilen bölgede, sonbahar dikim zamanına kadar 1000 hektarlık alan işlenerek fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Orman Genel Müdürlüğünce, yangından zarar gören 3 bin 315 hektarlık alanın tamamının ağaçlandırılması planlanıyor.

Bu kapsamda 2026 ilkbahar ve sonbahar dikim zamanında da devam edecek ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bölgeye 4 milyon 900 bin fidan dikimi yapılacak.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos 2024'te Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Şahinler köyündeki ormanlık alanda başlayarak Gerede ilçesini de etkileyen yangın alanının yeniden yeşillendirilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve 22 saat sonra söndürülen yangında zarar gören ağaçlı ve ağaçsız orman alanları ile orman dışı 844 hektarlık bölgenin tamamının bu yıl içinde ağaçlandırılması planlanıyor.

Çalışmalar tamamlandığında Gerede'de yangından zarar gören alana 450 bin fidan dikilecek.