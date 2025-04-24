Bolu'da yayla evinde bıçaklı saldırıda yaralanan çift tedavi altına alındı

Zeliha G'nin tedavisi burada sürerken, hayati tehlikesi bulunan İsmail G, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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