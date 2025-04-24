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        Bolu'da yayla evinde bıçaklı saldırıda yaralanan çift tedavi altına alındı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde yayla evinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:56
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        Bolu'da yayla evinde bıçaklı saldırıda yaralanan çift tedavi altına alındı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde yayla evinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.

        Mircekiraz köyü yaylasında yaşayan İsmail (44) ve eşi Zeliha G. (38), yayla sakinlerince evlerinde yaralı halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan karı koca, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zeliha G'nin tedavisi burada sürerken, hayati tehlikesi bulunan İsmail G, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma, çifti bıçaklayıp kaçtığı belirlenen şüpheli E.P'nin (26) yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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