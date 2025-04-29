Bolu'da yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı
Bolu'da orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere söndürme helikopteri konuşlandırıldı.
Bolu'da orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere söndürme helikopteri konuşlandırıldı.
Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen yangın söndürme helikopteri, kente gönderildi.
Gerede ilçesinde bulunan tomruk deposu alanına konuşlandırılan helikopter, orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılacak.
Mi-8 tipi 6-7 kişi kapasiteli helikopter, tek seferde yaklaşık 2,5 ton su atabiliyor, 2 saat havada kalabiliyor.
Bolu'da 2024 yılında meydana gelen 46 orman yangınında toplam 3 bin 615 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.
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