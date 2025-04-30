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        Boluspor, Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:27
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        Boluspor, Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Ligde play-off'a katılma mücadelesi veren Boluspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde çalıştı.

        Futbolcular, antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

        Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılmasından dolayı karşılaşma, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

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