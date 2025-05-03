Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 2 katlı bir ev yandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 2 katlı bir ev yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Çeşme Mahallesi Kabakulak Altı mevkisinde Salim Metin’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, köylülerin de desteğiyle ekiplerce söndürüldü. Olayda, söz konusu ev tamamen yandı.

        Göynük Kaymakamı Talha Battal ve Göynük Belediye Başkanı Ali Oral da söndürme çalışmalarını takip edip Metin’e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Zelenskiy: Garanti veremeyiz
        Zelenskiy: Garanti veremeyiz
        "Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı"
        "Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı"
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı; 10 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı; 10 yaralı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Seben Gölü'nden 500 metre hayalet ağ çıkarıldı
        Seben Gölü'nden 500 metre hayalet ağ çıkarıldı
        Bolu'da otobüs durağında bekleyenler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaraland...
        Bolu'da otobüs durağında bekleyenler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaraland...
        Bolu'da 2 grup arasında kavga; 3 yaralı, 5 gözaltı
        Bolu'da 2 grup arasında kavga; 3 yaralı, 5 gözaltı
        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere verilecek yangın raporu...
        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere verilecek yangın raporu...