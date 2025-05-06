Bolu'da 31 yıl önce trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş anıldı

Canbaş'ın ölümünden 10 gün önce Avustralya'da katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda atlama beygirinde yaptığı özel figür, "Canbaş hareketi" olarak dünya cimnastik literatürüne geçti.

Spor kariyerine birer dünya ve Avrupa, 5 Balkan ve 11 Türkiye şampiyonluğu ile 70'ten fazla madalya sığdıran Canbaş, 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazası sonucu 19 yaşında hayatını kaybetti.

Bolu'da 1975 yılında dünyaya gelen Murat Canbaş, henüz 7 yaşındayken öğretmenleri ve cimnastik antrenörlerinin dikkatini çekti. Cimnastik okuluna giden Canbaş, ilk altın madalyasını 1986'da Macaristan'da düzenlenen Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda kazandı.

Törene, Canbaş'ın ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Gencer Özdemir ile daire müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törende, milli sporcunun annesi Hatice ve ablası Emine Canbaş, Murat Canbaş'ın spora ve gençliğe kattığı değerden bahsetti.

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