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        Bolu'da kamyona çarpan otomobildeki sürücü yaralandı

        Bolu'da bir kamyona çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:40 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:40
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        Bolu'da kamyona çarpan otomobildeki sürücü yaralandı
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        Bolu'da bir kamyona çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.

        İ.S. idaresindeki 81 AT 224 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kılıçarslan Mahallesi mevkiinde önünde seyreden İ.U. yönetimindeki 52 K 0875 plakalı kamyona çarptı.

        Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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