Bolu'da kamyona çarpan otomobildeki sürücü yaralandı
Bolu'da bir kamyona çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.
Bolu'da bir kamyona çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.
İ.S. idaresindeki 81 AT 224 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kılıçarslan Mahallesi mevkiinde önünde seyreden İ.U. yönetimindeki 52 K 0875 plakalı kamyona çarptı.
Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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