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        Çocukları aracılığıyla yolları kesişen 3 kadın hediyelik eşya atölyesi açtı

        ZAFER GÖDER - Bolu'da çocukları aracılığıyla yolları kesişen 3 kadın, güç birliği yaparak hediyelik eşya atölyesi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:08
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        Çocukları aracılığıyla yolları kesişen 3 kadın hediyelik eşya atölyesi açtı
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        ZAFER GÖDER - Bolu'da çocukları aracılığıyla yolları kesişen 3 kadın, güç birliği yaparak hediyelik eşya atölyesi açtı.

        Kültür İlkokulunda sınıf arkadaşı çocukları sayesinde 4 yıl önce tanışan işletme mezunu 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Ergün Kaya, kreşte yarı zamanlı Almanca öğretmenliği yapan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Ebru Bayraktar ile arıcılık bölümü mezunu 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Ayşe Çınar, zamanla arkadaşlıklarını ilerleterek birlikte iş yapmaya karar verdi.

        Hem boş zamanlarını değerlendirmek hem de gelir elde etmek isteyen 3 kadın, hediyelik eşya üretimine yöneldi.

        İran'da faaliyet gösteren bir firmadan taş tozundan hediyelik eşya üretimi konusunda eğitim alan kadınlar, güçlerini birleştirerek 3 ay önce atölye açtı.

        Kadınlar, atölyede taş tozunun yanı sıra ahşap ve mumdan el emeği göz nuru yaptıkları ürünleri, internet üzerinden müşterilerine ulaştırıyor.

        Anneler Günü, Tıp Bayramı gibi özel günlere yönelik çalışmaları da olan 3 kadın, ürünlerini kazanca dönüştürerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        - "İstediğimiz her modeli çıkarıp yapabilir duruma geldik"

        Emine Ergün Kaya, AA muhabirine, hem bir uğraş edinmek hem de çocuklarının geleceğine yatırım yapmak için 3 kadın bir araya geldiklerini söyledi.

        Kaya, Okul Aile Birliği Başkanı da olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla Okul Aile Birliğinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar esnasında gördük ki kadınlar el işleri konusunda gayet yetenekli. Buradan yola çıkarak üçümüz bir araya gelerek bu şekilde bir oluşuma girdik." dedi.

        Birbirlerini 4 yıldır tanıdıklarını ve ilgi alanlarının aynı olduğunu fark ettiklerini dile getiren Kaya, "Bu işe başlamadan önce 3 arkadaş, yapacağımız alandaki en iyi malzemeler neyse hepsini araştırdık ve alanındaki en iyi firmadan eğitim aldık. Son trend ürünler ne varsa onları yapıyoruz. Kalıplarımızı ona göre seçiyoruz. İstediğimiz her modeli çıkarıp yapabilir duruma geldik." diye konuştu.

        Kaya, özel maddeler kullanarak yaptıkları hediyelik eşyaların dayanıklı olmasına özen gösterdiklerini kaydetti.

        Kadınların iş gücüne katılımının önemine işaret eden Kaya, "Asıl amacımız tüm kadınlara iş imkanı sağlamak çünkü çocuklarımızı sabah okula bırakıyoruz, öğlen alıp sonra yeniden bırakıyoruz, akşam tekrar alıyoruz. Bu mesai saatlerini kabul edecek herhangi bir işletme yok. Biz bu tarz çalışma imkanı sunmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Daha büyük bir yer hedefimiz var"

        Ebru Bayraktar da aile gibi olduklarını belirterek, "Atölyemizi iş yeri olarak görmüyorum. Sabah gelip kahvaltımızı yapıyoruz. Çayımızı demleyip dertleşiyoruz. Ne yapabiliriz, çocuklar için ne etkinliği hazırlayabiliriz diye düşünüyoruz. İş geldiğinde de hiç durmadan çalışıyoruz. Hem eve yetebiliyoruz hem burada mutluyuz hem de çocukların yanındayız." dedi.

        Ayşe Çınar ise çocukları okuldayken kendilerine vakit ayırarak atölyede bir şeyler üretmekten keyif aldıklarını söyledi.

        Çınar, işlerini büyütmek istediklerini dile getirerek, "Küçük bir yerde başladık. Ev hanımlarını bu işin içine sokarak daha büyük bir yer hedefimiz var. Bu bizim için bir başlangıç. Zaten saatlerimiz esnek, çocuklarımıza göre hareket ediyoruz. Hiç kimseyi kısıtlamayacak güzel bir ortamımız var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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