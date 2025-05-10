Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Serebral palsili Zeynep Ada annesinin sevgisi ve ilgisiyle yaşama tutundu

        ZAFER GÖDER - Bolu'da doğuştan serebral palsi hastası olan ve doktorların "yaşamaz" dediği 11 yaşındaki Zeynep Ada Kaya, gördüğü tedavinin yanında annesinin fedakarlığı sayesinde hayata bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serebral palsili Zeynep Ada annesinin sevgisi ve ilgisiyle yaşama tutundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZAFER GÖDER - Bolu'da doğuştan serebral palsi hastası olan ve doktorların "yaşamaz" dediği 11 yaşındaki Zeynep Ada Kaya, gördüğü tedavinin yanında annesinin fedakarlığı sayesinde hayata bağlandı.

        Ayşe ve Erkan Kaya çiftinin 2 çocuğundan küçük olan Zeynep Ada'ya erken doğum sırasında beyin kanaması geçirdiği için halk dilinde "beyin felci" olarak adlandırılan serebral palsi teşhisi konuldu.

        Doktorların yaşama şansını düşük gördüğü Zeynep Ada'nın konuşabilmesi ve yürüyebilmesi için Bolu ve Ankara'daki hastanelerde çeşitli tedaviler uygulandı.

        Zeynep Ada, tedavinin yanı sıra hayatını kızına adayan annesinin özenli bakımı ve azmiyle kısa cümleler kurabilmeyi ve oturabilmeyi öğrendi.

        Eşiyle geçimini çiçekçilik yaparak sağlayan anne Kaya, atla ve suda terapi gören kızının yürümesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi için mücadelesine devam ediyor.

        - "Her şeyin başı ilgi ve sevgi"

        Ayşe Kaya, AA muhabirine, kızının hayatını güzelleştirmek için mücadele ettiğini söyledi.

        Zaman zaman zorlansa da hiçbir zaman pes etmediğini belirten Kaya, "Bize 'yaşamaz' dediler, hiç umut bağlamadılar ama öldürmeyen Rabbim öldürmüyor. Elimizden geleni yaptık, hala da yapıyoruz. Hiç kimseye muhtaç olmadan en azından kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek konuma gelsin diye çabalıyoruz." diye konuştu.

        Kaya, kızının rahatsızlığı nedeniyle yürüme ve denge sorunu yaşadığını dile getirerek, "Doğduğundan beri hep beraberiz ailece. Beraber kalkıyoruz, okul döneminde onları okula bırakıyoruz. Okul sonrası dükkanımızda beraber vakit geçiriyoruz. Okulda özel ihtiyaçları için sürekli yanına gidip geliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kızının her anını mutlu geçirmesi için çaba harcadıklarını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

        "Çok zor, kesinlikle kolay değil. En basiti üzerini giydirmek bile en az yarım saatimizi alıyor. Gün içinde yürümek istiyor. Evde bisikleti var, ona bindiriyoruz. Babası da ben de destek olmaya çalışıyoruz. Beraber ne yapabilirsek kar çocuğumuza. Gün içinde okuldan sonra yanımızda oluyor çünkü birine muhtaç. Biz de şu an onun mücadelesini veriyoruz."

        Kaya, tedavinin yanında çabaları sonucu kızının kendi başına oturabildiğini ve kısa cümleler kurabildiğini aktararak, "Bir çocuğa bile bunların eğitimi zaman ve emek gerektirirken özel çocuklarda bunun 10-20 katı zorlukta. Gerçekten çok emek, çaba, sabır istiyor. Bunu yaşamayan anlamaz. O yüzden de sürekli ilgi gösteriyoruz. Her şeyin başı ilgi ve sevgi." diye konuştu.

        Kızının havuzu ve at binmeyi çok sevdiğini belirten Kaya, "Piyano kursuna da gidiyor, parmak kasları gelişsin diye. Buralara götürmemin amacı profesyonel olması değil. Kendini kurtarsın, bunun çabasındayım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri

        Benzer Haberler

        Çocukları aracılığıyla yolları kesişen 3 kadın hediyelik eşya atölyesi açtı
        Çocukları aracılığıyla yolları kesişen 3 kadın hediyelik eşya atölyesi açtı
        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere verilecek yangın raporu...
        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere verilecek yangın raporu...
        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, Bolu'da çiftçilerle...
        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, Bolu'da çiftçilerle...
        Bolu'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi
        Bolu'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi
        Bolu'da sinyal vermeden kavşaktan dönen sürücüler denetime takıldı
        Bolu'da sinyal vermeden kavşaktan dönen sürücüler denetime takıldı
        Bolu'da tedavisi tamamlanan 15 yaban hayvanı doğaya salındı
        Bolu'da tedavisi tamamlanan 15 yaban hayvanı doğaya salındı