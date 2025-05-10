Bolu'da Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası düzenlendi
Bolu'da Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası düzenlendi.
Bolu'da Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerinden hizmet alan özel bireyler için atletizm şampiyonası yapıldı.
Karaçayır Atletizm Pisti'nde düzenlenen şampiyonada, 100 metre branşında dereceye giren sporcular ödül almaya hak kazandı.
Sporcuların ödülleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.