Bolu'da Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerinden hizmet alan özel bireyler için atletizm şampiyonası yapıldı.

Karaçayır Atletizm Pisti'nde düzenlenen şampiyonada, 100 metre branşında dereceye giren sporcular ödül almaya hak kazandı.

Sporcuların ödülleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi.