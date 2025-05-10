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        Gerede'de spor değerlendirme toplantısı yapıldı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:39
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        Gerede'de spor değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Fatih Kaya'nın başkanlık ettiği toplantıda, spor kulüplerinin desteklenmesi ve lisanslı sporcu sayısının artırılması konuları ele alındı.

        Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yürütülecek işbirliği çalışmaları da masaya yatırıldı.

        Kaymakam Kaya, sporun yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda gençlerin disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanmasında da büyük rol oynadığını belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp de eğitimle sporu entegre edecek çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

        Toplantıya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Haydar Çetinkaya ile beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

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