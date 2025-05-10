Gerede'de spor değerlendirme toplantısı yapıldı
Bolu'nun Gerede ilçesinde, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Fatih Kaya'nın başkanlık ettiği toplantıda, spor kulüplerinin desteklenmesi ve lisanslı sporcu sayısının artırılması konuları ele alındı.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yürütülecek işbirliği çalışmaları da masaya yatırıldı.
Kaymakam Kaya, sporun yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda gençlerin disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanmasında da büyük rol oynadığını belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp de eğitimle sporu entegre edecek çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.
Toplantıya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Haydar Çetinkaya ile beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.