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        Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bolu'da dereye devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:33
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        Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bolu'da dereye devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kasaplar Mahallesi'nden kent merkezine seyreden N.P.G. idaresindeki 54 PA 661 plakalı otomobil, Gücük Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki işaret tabelası ve ağaca çarptı, daha sonra dereye devrildi.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki yolcu E.Z, sağlık görevlilerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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