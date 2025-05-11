Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki yolcu E.Z, sağlık görevlilerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kasaplar Mahallesi'nden kent merkezine seyreden N.P.G. idaresindeki 54 PA 661 plakalı otomobil, Gücük Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki işaret tabelası ve ağaca çarptı, daha sonra dereye devrildi.

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