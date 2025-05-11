Göynük'te dağlık alandaki tavşan ailesi cep telefonuyla görüntülendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde dağlık alanda görülen tavşanlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İlçede hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıkan Serhan Tunca, iki yavru ve iki yetişkinden oluşan tavşan ailesini fark etti.

Tunca, otların arasında gizlenmiş iki yavru ile onları koruyan iki yetişkin tavşanın görüntülerini cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, anne tavşanın otların arasındaki yavrularını temizlemesi ve diğer yetişkinin çevreyi gözetlemesi yer alıyor.