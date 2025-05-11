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        Göynük'te dağlık alandaki tavşan ailesi cep telefonuyla görüntülendi

        Bolu'nun Göynük ilçesinde dağlık alanda görülen tavşanlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:21
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        Göynük'te dağlık alandaki tavşan ailesi cep telefonuyla görüntülendi
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde dağlık alanda görülen tavşanlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        İlçede hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıkan Serhan Tunca, iki yavru ve iki yetişkinden oluşan tavşan ailesini fark etti.

        Tunca, otların arasında gizlenmiş iki yavru ile onları koruyan iki yetişkin tavşanın görüntülerini cep telefonuyla kaydetti.

        Görüntülerde, anne tavşanın otların arasındaki yavrularını temizlemesi ve diğer yetişkinin çevreyi gözetlemesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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