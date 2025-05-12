Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü güzergahta sürücüler sis lambalarıyla uyarıldı, bazı sürücüler araçlarının dörtlü lambalarını yakarak düşük hızda ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.