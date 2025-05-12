Bolu'da çıkan yangında cami, köy konağı ve bir ev yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Bekirfakılar köy konağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında cami, köy konağı ve bir ev kullanılamaz hale geldi.

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