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        Bolu'da ruhsatsız silahların bulunmasına ilişkin 4 zanlıya gözaltı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:51 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:58
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        Bolu'da ruhsatsız silahların bulunmasına ilişkin 4 zanlıya gözaltı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlılar Y.H, D.H, Ö.S. ve V.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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