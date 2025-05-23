Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Bolu'da elektrik akımına kapılan 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da elektrik akımına kapılan 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Çepni köyünde su kuyusundan hidrofor motorla çektiği suyu, su deposuna aktaran Kemal Alemdar'a (76) elektrik çarptı.

        Alemdar'ı hareketsiz gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Alemdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

        Benzer Haberler

        Bolu'da yıldırım düşme anları kameralarda
        Bolu'da yıldırım düşme anları kameralarda
        Anadolu Otoyolu'nda çarpışan tırlar ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda çarpışan tırlar ulaşımı aksattı
        Okuma azmiyle 6 diploma sahibi oldu, eğitim serüveni bitmedi
        Okuma azmiyle 6 diploma sahibi oldu, eğitim serüveni bitmedi
        Bolu'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı
        Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa