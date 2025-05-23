Bolu'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Bolu'da elektrik akımına kapılan 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Bolu'da elektrik akımına kapılan 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Çepni köyünde su kuyusundan hidrofor motorla çektiği suyu, su deposuna aktaran Kemal Alemdar'a (76) elektrik çarptı.
Alemdar'ı hareketsiz gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Alemdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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