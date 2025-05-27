Mengen'de "Sahra Mutfak Tatbikatı" yapıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince (BAİBÜ), afetlerde gıda yönetimi ve beslenme hizmetlerine yönelik "Sahra Mutfak Tatbikatı" düzenlendi.

BAİBÜ'nün Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Mengen Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa yürüttüğü tatbikat, "Afetlerde Mutfak Organizasyonu ve Yönetimi" dersi kapsamında yapıldı.

Öğrenciler, afet türlerinden mutfak kaynak yönetimine kadar birçok başlıkta hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimler, İletişim Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD desteğiyle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden edinilen deneyimlerden yola çıkılarak yapılan tatbikatta, öğrenciler 72 saat boyunca dış destek almadan hem sahra mutfağını işletti hem de kriz koşullarında topluma hizmet sundu.

Bu yönüyle tatbikat, kapsamlı bir kriz simülasyonu niteliği taşıdı.

Tatbikatın ardından öğrenciler tarafından geliştirilen ve afet koşullarında kullanıma uygun, uzun raf ömrüne sahip özel gıda ürünleri de sergilendi.