Bolu'da ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede 1 işçi yaralandı

Hasan B, gazetecilere, evin çöken bölümünün arkadaşının üzerine düştüğünü gördüğünü, onu kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, bu sırada ekiplere de haber verdiğini kaydetti.

Arkadaşı Hasan B. tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Şaban K'nin omuz ve baş bölgesinden yaralandığı belirlendi.

Bu sırada işçilerden Şaban K. (45) ahşap ve toprak yığınlarının altında kaldı.

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