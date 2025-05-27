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        Bolu'da ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede 1 işçi yaralandı

        Bolu'da, ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:10
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        Bolu'da ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede 1 işçi yaralandı
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        Bolu'da, ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Karacaağaç Mahallesi Hacılar Sokak'ta yıkımı yapılan ahşap evin baca kısmı çöktü.

        Bu sırada işçilerden Şaban K. (45) ahşap ve toprak yığınlarının altında kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Arkadaşı Hasan B. tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Şaban K'nin omuz ve baş bölgesinden yaralandığı belirlendi.

        Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Hasan B, gazetecilere, evin çöken bölümünün arkadaşının üzerine düştüğünü gördüğünü, onu kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, bu sırada ekiplere de haber verdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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