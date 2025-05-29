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        Bolu'da çocuklar ve yetişkinler mobil eğitim tırında trafik kuralları hakkında bilgilendirildi

        Bolu'da çocuklar ve yetişkinler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, simülasyon aracında kaza anını deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:28
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        Bolu'da çocuklar ve yetişkinler mobil eğitim tırında trafik kuralları hakkında bilgilendirildi
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        Bolu'da çocuklar ve yetişkinler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, simülasyon aracında kaza anını deneyimledi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil eğitim ve simülasyon tırları kente geldi.

        Kent Meydanı'nda konuşlandırılan tırlarda çocuklara ve yetişkinlere, trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra çocuklar 3 tekerlekli bisikletlerle trafik deneyimi yaşadı.

        Oluşturulan yolda jandarma personeli eşliğinde bisiklete binen çocuklar, kırmızı ışık, yaya ve okul geçidi ile diğer trafik kurallarına uymayı öğrendi.

        Yetişkinler ise trafik kazası simülasyon aracına bindi.

        Trafik kazasında emniyet kemeri takmanın öneminin anlatıldığı simülasyon aracına binenler, 20 kilometre hızla ilerlerken kaza yapmanın sürücü ve yolcuları nasıl etkilediğini deneyimledi.

        Mobil trafik araçları, iki gün boyunca kentte kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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