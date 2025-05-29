Bolu'da çocuklar ve yetişkinler mobil eğitim tırında trafik kuralları hakkında bilgilendirildi

Trafik kazasında emniyet kemeri takmanın öneminin anlatıldığı simülasyon aracına binenler, 20 kilometre hızla ilerlerken kaza yapmanın sürücü ve yolcuları nasıl etkilediğini deneyimledi.

Oluşturulan yolda jandarma personeli eşliğinde bisiklete binen çocuklar, kırmızı ışık, yaya ve okul geçidi ile diğer trafik kurallarına uymayı öğrendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil eğitim ve simülasyon tırları kente geldi.

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