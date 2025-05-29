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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu Emekli Din Görevlileri Derneği üyeleri, Kur'an-ı Kerim ve İhlas hatmi yaparak dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:33
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        Bolu Emekli Din Görevlileri Derneği üyeleri, Kur'an-ı Kerim ve İhlas hatmi yaparak dua etti.

        Dernek binasında bir araya gelen kadın ve erkek din görevlileri, Bolu Müftü Yardımcısı Mustafa Can'ın sohbetini dinledi.

        Sohbetin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        - Huzurevi sakinleri üniversite öğrencileriyle etkinlik yaptı

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında huzurevi sakinleri ile üniversite öğrencilerini buluşturdu.

        Huzurevi sakinleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

        Okul yöneticileri, öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya gelen yaşlılar, öğrencilerle el sanatları ürünleri yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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