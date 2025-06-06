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        Göynük'ün Gerişler köyünde bayramlaşma töreni düzenlendi

        Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:16
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        Göynük'ün Gerişler köyünde bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Köy camisinde bayram namazını kıldıktan sonra köy meydanında toplanan vatandaşlar bayramlaştı.

        Bayramlaşma töreninde gençler, köyün yaşlılarının ellerini öperek bayramlarını kutladı.

        Kuşaklar arası birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı törende, vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı, sohbet etti ve iyi dileklerde bulundu.

        Köy halkı, bu tür geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkati çekerek, bayramların bir araya gelme ve kaynaşma fırsatı sunduğunu ifade etti.

        Bayramlaşma töreni, dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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