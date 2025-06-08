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        Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 22:58 Güncelleme: 08.06.2025 - 22:58
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        Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
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        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.

        Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu.

        Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.

        D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

        Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

        Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü ve Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

        Jandarma, karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

        Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

        Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

        Trafiğin yavaşlaması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere Rampası kesiminde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.

        Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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