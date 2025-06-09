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        Bolu'da trafik denetimleri

        Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 46 bin 540 araç ve sürücü denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:08
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        Bolu'da trafik denetimleri
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        Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 46 bin 540 araç ve sürücü denetlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 2-8 Haziran tarihlerinde yapılan 1418 uygulamada, 46 bin 540 araç ve sürücü denetlendi.

        Denetimlerde, hız ihlalinden 1919 araç ve sürücüye, periyodik muayene yaptırılmamış 175 araca, emniyet kemeri kullanmayan 270 ile sürücü belgesiz araç kullanan 105 sürücüye, zorunlu mali sigortası bulunmayan 46 araca toplam 9 milyon 912 bin 771 lira para cezası uygulandı, 273 araç ise trafikten men edildi.

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